Milan – Ufficiale | Loftus-Cheek nuovo centrocampista rossonero

Ilmette a segno il primo significativo colpo in entrata del mercato per la stagione 2023/2024, ... Con una notacongiunta rispetto a quella emessa pochi minuti prima ...2023 - 06 - 30 13:38:19 Inter,l'addio di Skriniarl'addio diSkriniar, che oggi si svincola dall'Inter e firmerà con il Paris Saint - Germain. Il club nerazzurro lo ha ...Oltre a quello diSkriniar, l'Inter ha ufficializzato attraverso il proprio sito web anche l'addio di Roberto Gagliardini. Ecco il comunicato. COMUNICATO - Arrivato in nerazzurro nel gennaio del 2017 dall'...

UFFICIALE: Loftus-Cheek è un nuovo giocatore del Milan. L'inglese firma fino al 2027 Milan News

Ruben Loftus-Cheek è un nuovo giocatore del Milan. Ad annunciarlo è stato proprio il Milan, che ha quindi ufficializzato il suo secondo acquisto di questa sessione estiva dopo Marco Sportiello.Ufficiale l'arrivo di Ruben Loftus-Cheek al Milan Primo colpo in entrata per il Milan: il club rossonero, infatti, ha ufficializzato l'acquisto di Ruben Loftus-Cheek dal Chelsea. Veste la maglia dei B ...