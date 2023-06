Milan | UFFICIALE l’arrivo di Loftus-Cheek dal Chelsea

(Di venerdì 30 giugno 2023) Rubenè ufficialmente un nuovo giocatore del. Il centrocampista arriva a titolo definitivo dalRubenè ufficialmente un nuovo giocatore del. Il centrocampista arriva a titolo definitivo dal. COMUNICATO – ACè lieto di annunciare di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore RubendalFC. Il calciatore ha firmato un contratto con il Club rossonero fino al 30 giugno 2027.Nato a Londra il 23 gennaio 1996, Ruben cresce nel Settore Giovanile del, con cui debutta in Prima Squadra nel 2014. Veste la maglia dei Blues per 7 stagioni, intervallate ...

Il Milan mette a segno il primo significativo colpo in entrata del mercato per la stagione 2023/2024,

Iscrizione avvenuta con successo. Il Milan mette a segno il primo significativo colpo in entrata del mercato per la stagione 2023/2024, dopo l'ingaggio a parametro zero del portiere Marco Sportiello, ...AC Milan è lieto di annunciare di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Ruben Loftus-Cheek dal Chelsea FC. Il calciatore ha firmato un contratto con il ...