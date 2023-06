Milan-Tolosa doppia proprietà di Cardinale | slitta la decisione dell’Uefa

Commenta per primo Slitta ancora il verdetto della UEFA sul caso. I due club di RedBird si sono qualificati in Champions League, i rossoneri, e in Europa League, i viola transalpini, con il regolamento che vieta ai club controllate dallo stesso ...... società di diritto olandese che detiene il controllo dell'85% delle azioni dele del 99% di quelle del. In questo modo FootballCo manterrebbe il controllo del club francese, mentre la ...... dopo il baseball (ha quote di partecipazioni nei Boston Red Sox ), l'hockey su ghiaccio ( Pittsburgh Penguins ), la X Football League e appunto il calcio (oltre aha quote anche nel ...

Milan-Tolosa, il verdetto UEFA slitta alla prossima settimana Calcio e Finanza

La UEFA si riserva ancora un po’ di tempo per decidere sulla questione che coinvolge il fondo statunitense RedBird di Gerry Cardinale, proprietario sia del Milan che del Tolosa. Le due squadre si sono ...Secondo quanto riporta oggi Tuttosport è slittato il verdetto Uefa sulla partecipazione di Milan e Tolosa alle prossime coppe europee: i club sono di proprietà di ...