Milan | Serena su Scamacca | “Mi sembra ancora un po’ acerbo”

Poi l'ho vista nelle Supplici diSinigaglia . Ogni volta l'artista spariva per lasciare ... Ieri per la prima parte de El nost, progetto teatrale triennale " a cui si può dare una mano " ...Commenta per primo Aldoha parlato dell'attaccante che ilcerca sul mercato e che l'ex rossonero identifica in Morata . 'Nel modulo di Pioli, con tre giocatori alle spalle del centravanti, è indispensabile avere ...L'ex centrocampista del, ha terminato l'esperienza sulla panchina dei turchi del Karagumruk e ... TAGS pirlo sampdoria CONDIVIDI Facebook Twitter Articolo precedenteDagnino bronzo ai CNU ...

Milan, Serena: 'Ecco chi prenderei io come punta, è quello che ... Calciomercato.com

Aldo Serena, ex attaccante anche del Milan, è intervenuto alla Gazzetta dello Sport e ha parlato di uno degli obiettivi di mercato rossonero, Lois Openda, centravanti del ...L’ex attaccante Aldo Serena ha espresso la sua preferenza riguardo il possibile prossimo attaccante dei rossoneri. Tuttosport ha intervistato Aldo Serena che ha consigliato al Milan l’acquisto di Alva ...