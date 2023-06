Milan-Reijnders | l'allenatore dell'AZ | 'Mi auguro di lavorare ancora con lui per tanto tempo'

Commenta per primo Pascal Jansen , allenatore dell'AZ Alkmaar, ha commentato così a ESPN Olanda l'interesse delper Tijjani: 'Le voci di mercato sui miei giocatori più importanti Non ho ancora visto nessuna fumata bianca uscire dall'ufficio di Max Huiberts, quindi vediamo cosa succederà. La ...Proprio per il centrocampo, ilsta pensando ad un doppio colpo oltre al già firmato Loftus - ... Se uno potrà essere Tijjanidell'AZ Alkmaar, l'altro sarà Yunus Musah del Valencia . ...2023 - 06 - 30 14:23:05, si stringe su Musah Ilè al lavoro su diversi profili per il centrocampo. Dopo aver raggiunto l'accordo con, si cerca quello con il Valencia per Musah. ...

Milan, bis a centrocampo: avanti per Reijnders e accordo con Musah La Gazzetta dello Sport

Tijjani Reijnders è uno degli obiettivi di mercato del Milan a centrocampo. Classe 1998, l'olandese ha un valore di mercato stimato sui 15 milioni. I rossoneri proveranno a ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...