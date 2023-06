Milan | Pioli chiama Chukwueze

Commenta per primo Tra i giocatori delche sono in uscita c'è ancora Ante Rebic , ormai fuori dal progetto tecnico di Stefano: l'attaccante croato, come riferisce stamattina l'edizione odierna de Il Giornale , resta in uscita ...... come anche Bakayoko, Bennacer tornerà a Dicembre ma partirà per la Coppa d'Africa a Genniao, Yacine Adli sembra essere stato bocciato definitivamente da. Insomma, ildeve costruire un ...e Inzaghi (©LaPresse) - Calciomercato.itÈ Yunus Dimoara Musah il nuovo obiettivo di mercato in comune die Inter. Dopo la trattativa per Marcus Thuram che ha visto i nerazzurri spuntarla ...

Mancano altri 6/7 acquisti e qualche cessione indolore. Il cerino spento di Pioli. Un grande abbaglio:... Milan News

Il giocatore, che piace tanto ai rossoneri, ora è sempre più lontano dal Diavolo. Ecco cosa è successo Il calciomercato del Milan corre veloce, dopo un inizio davvero complicato. Ieri è stato il giorn ...Non solo Loftus-Cheek. Il Milan guarda anche agli altri reparti di campo, tra cui il parco di esterni, per rinforzare la propria rosa in vista della prossima stagione. Così come ...