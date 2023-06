Milan | occhio a Reijnders | sirene inglesi

... Daniel Maldini fa gola a diversi club in Serie A: sondaggi da parte di Empoli, Sassuolo e Salernitana20:40 Colombo inizia il ritiro con Pioli: ilfarà valutazioni attente su di lui....Il croato, sotto contratto colfino al 2025, pesa complessivamente per circa 6 milioni e ha ... per il quale si valutano proposte sia di prestito -soprattutto alla Salernitana in tal ..., infatti, a, Napoli e Juventus . Le parole di Carnevali : ' Oggi inizia il calciomercato, in questa cornice fantastica e vediamo chi farà questo colpo da maestro. Incontreremo l'Inter, ...

Milan, occhio alla Premier: il West Ham corteggia Reijnders Milan News

Sarà un mercato molto dinamico per il Milan quello che per la prima volta da 4 anni a questa parte non vedrà più la presenza di Paolo Maldini e Frederic Massara dietro le quinte per dirigere le operaz ...Ascolta le news in due minuti. Acquisto a titolo definitivo fino al 30 giugno 2027: il Milan definisce così l'avvio del legame con Ruben Loftus-Cheek, prelevato dal Chelsea. Nato a Londra il 23 gennai ...