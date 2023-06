Milan | le cifre per arrivare a Reijnders

Leggi su panorama

(Di venerdì 30 giugno 2023) Ilcontinua a seguire con interesse Tijjani, 24enne centrocampista dell'Az che si è promesso ai rossoneri e che potrebbe completare il centrocampo rimasto orfano di Tonali e che è stato già rinforzato con Loftus-Cheek. O lui o Musah, talentino del Valencia che chiede 25 milioni di euro mentre ilè disposto a investirne qualcuno meno, così come per Tijjani. La trattativa non è ancora partita, ma la certezza è che il giocatore ha espresso la sua volontà di vestire rossonero e questo potrebbe aiutare gli uomini mercato di Casanel confronto con il club olandese. Tutte le notizie sul calciomercato