Milan | il retroscena su Loftus-Cheek | decisivo Tomori

... che di solito non si occupa del mondo del calcio e di trattative di calciomercato, ma che rivela come l'ex attaccante di Inter eabbia espresso la volontà di tornare a giocare in Italia. ...3 Secondo quanto riferito da il The Athletic, Franck Kessie avrebbe rifiutato una proposta dall'Inter per rispetto del suo passato alMichele Criscitiello ha svelato alcunisulla trattativa che ha portato Sandro Tonali in Premier League. Ilha incassato tanti soldi, ma ha perso un calciatore su cui avrebbe potuto costruire presente e futuro. Il direttore ...

Kessie, rifiutata l’Inter per il Milan: il retroscena Calcio in Pillole

Emerge un clamoroso retroscena risalente a qualche giorno fa: l’ex attaccante del Real Madrid poteva diventare rossonero. L’agente FIFA Fali Ramadani ha cercato di montare uno scambio tra Ante Rebic d ...Un retroscena scioccante emerge dall'addio di Tonali al Milan, con il centrocampista che si è trasferito al Newcastle: i tifosi rossoneri sono increduli.