Milan | fumata grigia per Brescianni

(Di venerdì 30 giugno 2023) Nell’incontro di questa mattina a casail club rossonero non ha trovato l’accordo con il Frosinone per la cessione di Bres...

... le sue richieste sul mercatoLuis Enrique al Psg, può essere il giorno dellabianca, per una ... Ma occhio alle tante piste italiane su di lui (Juventus,, Roma).Dopo il trasferimento in blocco in Arabia Saudita e l'arrivo di Loftus - Cheek al, di ... Chelsea e Manchester United starebbero per arrivare allabianca per il cartellino di Mason Mount ....7 milioni di euro a stagione., ora serve lacon l'Az Alkmaar (club in cui ha una quota di Billy Beane, Mr Moneyball...) attorno a quota 15 milioni. Calciomercato, Hjulmand Il Lecce ...

Jansen (all. AZ): "Reijnders al Milan Non ho ancora visto nessuna ... Milanpress

L’Inter aveva individuato in Yunus Musah il possibile sostituto in caso di fumata nera per Davide Frattesi: il Milan secondo SportMediaset è però adesso avanti, manca solo una cosa (vedi QUI). MILAN A ...Pascal Jansen, allenatore dell'AZ Alkmaar, ha commentato così a ESPN Olanda l'interesse del Milan per Tijjani Reijnders: "Le voci di mercato sui miei giocatori ...