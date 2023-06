... potrebbe esserela tanto attesa giornata dell'annuncio ufficiale da parte del Newcastle dell'acquisto del centrocampista Sandro Tonali dalper una cifra complessiva che, considerando i ...... o non hanno avuto la proposta più giusta per loro e che da, 1 luglio 2023, saranno a tutti ... OCCASIONI - Da Kamada (trattato dal) a Zaha (Roma e Lazio), da Cuadrado (dice addio alla Juve) ...... una nuova idea è Adama Traoré , l'attaccante (ala, seconda punta e centravanti) chesi svincolerà ufficialmente dal Wolverhampton e che è gestito da Mendes. Su di lui c'è anche il, la ...

Milan: domani può essere il giorno di Tonali al Newcastle Calciomercato.com

L'ad del Monza ricorda commosso Silvio Berlusconi all'evento inaugurale del calciomercato 2023: "Per me non è facile, abbiamo lavorato ...Anche se è già attivissimo da diverse settimane, domani 1° luglio comincerà effettivamente la sessione di calciomercato estiva che avrà poi termine a ...