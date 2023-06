(Di venerdì 30 giugno 2023) Definiti gli acquisti di Ruben Loftus-Cheek e di Luka Romero, per i quali manca soltanto l'annuncio ufficiale, ilcontinua nel suo lavoro sulper rinnovare profondamente l'organico da mettere a disposizione del tecnico Stefano Pioli. I rossoneri, in particolare, stanno concentrando...

Vent'anni dopo il disastro! Ilacquista l'attaccante che è rimasto nell'immaginario collettivo meneghinoil capostipite dei bidoni: Luther Blissett, ataccante di origini giamaicane e ...Ieri ve ne abbiamo parlato in esclusiva sul fronte, che sulla sua lista ha messo Lukas Nmecha,... Felix Nmecha (LaPresse) - calciomercato.itFelix Nmecha invece,risulta a Calciomercato.it, è ...Kamada, Mourinho insidia ilriporta TMW , la Roma sta pensando a Daichi Kamadavalida alternativa per il suo centrocampo. Tiago Pinto sta lavorando duramente al miglioramento del ...

Milan, come giocherebbe con gli obiettivi di mercato: l'ipotetica formazione Today.it

Prosegue la campagna di rafforzamento del Milan. Dopo Sportiello e Loftus-Cheeck (per cui manca solo l'annuncio ufficiale) il club meneghino ha in pugno anche il ...(Milano Top News) Tijjani Reijnders è il grande obiettivo del calciomercato Milan per il centrocampo. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, i rossoneri possono contare sulla ferma volontà del ...