Milan | Brescianini al Frosinone | i dettagli dell'affare

Angelozzi ha sferrato l'assalto decisivo al centrocampista. Il direttore è stato a Casadove ha incontrato gli uomini - mercato della società rossonera e l'agente Beppe Riso. '...Commenta per primo Nell'incontro di questa mattina a casail club rossonero non ha trovato l'accordo con il Frosinone per la cessione diPossibile tripla operazione in uscitaIlsi muove anche in uscita. Stamane in sede è avvenuto un incontro con Beppe Riso, agente die Daniel Maldini entrambi destinati a lasciare di ...

Brescianini, Angelozzi annuncia: «Sarà un giocatore del Frosinone» Milan News 24

Come riportato da Gianlucadimarzio.com, il Frosinone è pronto a chiudere l'affare Brescianini del Milan. Dopo il prestito al Cosenza, giocatore sarà si trasferirà nel club ...Guido Angelozzi, direttore sportivo del Frosinone, intervenuto in diretta a Sky Sort 24 direttamente da Rimini ha parlato di Marco Brescianini, centrocampista del Milan cercato dalla ...