Migranti | stop da Polonia e Ungheria | salta intesa al vertice Ue

Leggi su forzearmatenews

(Di venerdì 30 giugno 2023) (Adnkronos) – Il Consiglio Europeo non ha adottato conclusioni sul tema migrazioni, a causa dell'opposizione dial testo, si apprende da fonti Ue. Hanno adottato invece conclusioni su Ucraina, sicurezza e difesa. La discussione dei leader in materia di migrazioni riprenderà oggi, precisano le fonti. Alle 9.30 il Consiglio Europeo tornerà su migrazioni, Cina, economia e relazioni esterne. La"non accetterà alcun meccanismo obbligatorio per ricollocare i, è la nostra linea rossa, segnalata molto chiaramente dal nostro primo ministro", Mateusz Morawiecki. A dirlo nella notte era stato il ministro per l'Ue polacco, Szymon Szynkowski Vel Sek. Cadrà quindi il passaggio sulle migrazioni? "Non lo so – risponde – decideranno i leader. Sicuramente è una discussione complicata, perché abbiamo ...