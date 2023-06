Migranti | stop da Polonia e Ungheria | salta intesa al vertice Ue

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 30 giugno 2023) Il ministro per l'Ue polacco: "Non accetteremo alcun meccanismo obbligatorio per ricollocare i, è la nostra linea rossa". Sull'Ucraina l'impegno dei 27: "Aiuti militari a lungo termine"l’suialUe di Bruxelles. Il Consiglio Europeo non ha infatti adottato conclusioni sul tema migrazioni, a causa dell’opposizione dial testo, si apprende da fonti Ue. Hanno adottato invece conclusioni su Ucraina, sicurezza e difesa. La discussione dei leader in materia di migrazioni riprenderà oggi, precisano le fonti. I lavori inizieranno alle 9.30, quando i leader dei 27 Paesi della Ue faranno il punto su economia e rapporti con la Cina. La“non accetterà alcun meccanismo obbligatorio per ricollocare i ...