(Di venerdì 30 giugno 2023) Roma, 30 giu. (Adnkronos) – “Laè diventata presidente del partito deieuropei, è stata confermata presidente deieuropei: chi ha bloccato l’accordo sull’immigrazione che voleva l’Italia? Il Governo polacco guidato daieuropei. è come se lain casa a Giorgial’avesse fatta il suo partito”. Così Matteo, ospite di ‘Agorà’ su Raitre. L'articolo CalcioWeb.

Restano però validi i principi che animavano le azioni dei governiGentiloni: le persone in ... Bisogna avere un rapporto con i paesi di provenienza e di transito deiperché senza di loro ...Leggi anche Meloni tra, tassi Bce e ruolo internazionale dell'Italia: 'Non saremo campo profughi, basta austerità, noi credibili all'estero'a Meloni: 'Rappresenta non FdI, ma fratelli,...... nel corso della trasmissione televisiva Piazzapulita affrontava il tema dei, definendo la ... approfondimentoscrive su Meloni: "Letta, Saviano, Murgia i suoi migliori amici" Processo ...

Migranti: Renzi, ‘a Meloni guerra da Conservatori polacchi che sono nel suo partito’ La Sicilia

Migranti, Matteo Renzi: «La Meloni è presidente dei Conservatori europei, l'accordo sull'immigrazione in Ue è stato bloccato dal governo conservatore della Polonia, insomma la guerra in casa alla Melo ...Roma, 30 giu. (Adnkronos) – “La Meloni è diventata presidente del partito dei Conservatori europei, è stata confermata presidente dei Conservatori europei: chi ha bloccato l’accordo sull’immigrazione ...