Migranti | Meloni tenta mediazione con Morawiecki e Orban ma non riesce

(Di venerdì 30 giugno 2023) Iltivo della presidente del Consiglio anche su richiesta di altri leader Ue Giorgiahato di mediare con i premier di Polonia e Ungheria, Mateusze Viktor, per arrivare a un’intesa sulle conclusioni in materia di migrazioni, ma iltivo non è andato a buon fine. “Il suo debriefing – riferisce una fonte Ue – è stato molto breve: ha detto ‘hoto di raggiungere un accordo, ma non c’è accordo. L’unica opzione è quella indicata, adottare conclusioni della presidenza'” del Consiglio europeo, e non conclusioni del Consiglio europeo, che impegnano tutti i 27. La presidente del Consiglio, spiegano fonti Ue, hato di mediare anche su richiesta di altri leader, dato che, essendo presidente dell’Ecr, il partito dei ...

...Michel a chiedere alla presidente del Consiglio Giorgiadi provare oggi a mediare con i premier di Polonia e Ungheria per tentare di sbloccare l'impasse sul dossier. Alla fine...... ha aggiunto in merito all' accordo Ue saltato sui, con il no dei 'Paesi amici' Ungheria ... ndr ), Conte replica: 'Il governo non ha una linea, non c'è una linea Giorgetti o una linea, ...'Negli ultimi otto mesi l'Europa ha cambiato approccio', ha rivendicatoprima di partire alla volta del Consiglio europeo , dove però la questionenon trova la quadra per i veti di ...

Salta l’intesa Ue sui migranti, Meloni fallisce la mediazione con gli “amici” Ungheria e… Il Fatto Quotidiano

Al termine del Consiglio Ue a Bruxelles, Giorgia Meloni ostenta fiducia e soddisfazione nonostante lo stallo che si è creato su una delle questioni principali sul tavolo: quella dei migranti.La cena di lavoro dei leader al Consiglio Europeo è terminata senza un accordo sulla migrazione. E’ stato poi il presidente del Consiglio Europeo Charles Michel a chiedere alla presidente del Consigli ...