Migranti | Meloni | ' Non sono delusa da Polonia e Ungheria | difendono i propri interessi'

(Di venerdì 30 giugno 2023) Giorgia, di ritorno dal Consiglio europeo di Bruxelles, si è detta nondall'atteggiamento di, che hanno fatto saltare il banco sull'accordo per i. "Non...

Lo ha detto la premier Giorgiain un punto stampa dopo il vertice Ue. . 30 giugno 2023Giorgia, di ritorno dal Consiglio europeo di Bruxelles, si è detta non delusa dall'atteggiamento di Polonia e Ungheria, che hanno fatto saltare il banco sull'accordo per i. "Non sono delusa ...E questa mancanza dell'Ue ha lasciato spazio ad altri', ha affermato. Von der Leyen: '... Scholz: 'Raggiungere intesa suprima delle europee' Per il cancelliere tedesco Olaf Scholz 'è ...

Salta l’accordo Ue sui migranti. Meloni tenta la mediazione dopo il no dei Paesi “amici”… Il Fatto Quotidiano

Al Consiglio europeo i leader di Polonia e Ungheria, Mateusz Morawiecki e Viktor Orbàn, hanno contestato il nuovo Patto sull’immigrazione. La ...(Agenzia Vista) Bruxelles, 30 giugno 2023 'Capisco perfettamente le posizioni, come ho detto, della Polonia e dell'Ungheria o come lei ha con loro ...