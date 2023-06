Migranti | Meloni media ma non basta Polonia e Ungheria finite nell’angolo

(Di venerdì 30 giugno 2023) La foto simbolo del giorno è quella che ritrae Giorgiasu un divanetto della sede della delegazione italiana al Consiglio europeo, intenta a parlare con il il primo ministro della, Mateusz Morawiecki, e con il premier ungherese Viktor Orban. Potrebbe essere un colloquio come tanti, tra leader politici che spesso si sono trovati sullo stesso fronte a reggere le sorti dell'asse sovranista a Bruxelles. Solo che questa volta è diverso. Perché da una parte c'è la presidente del Consiglio che difende il Patto sulle migrazioni e l'asilo approvato l'8 giugno dai ministri dell'Interno, e dall'altro i due Paesi che vi si sono opposti al punto da bloccare l'adozione delle conclusioni da parte dei 27. Di mezzo, un tentativo dizione che però alla fine cade nel vuoto.Ieri sera, infatti, al termine di una giornata che si è ...

2023 - 06 - 30 16:12:43 Morawiecki a: buona fortuna con patto su'Non ho riserve nei confronti della mia amica Giorgia e sono soddisfatto del ruolo che ha svolto perché ha sempre ...Nonostante la mossa di Polonia e Ungheria colpisca gli interessi e gli sforzi italiani per una politica europea comune suiha osservato: "Non sono delusa mai da chi difende i propri ......gli Stati membri dovrebbero scegliere se ricollocare sul proprio territorio una parte dei... già anticipato dalla presenza di, Rutte e von der Leyen in Tunisia "che aveva l'obiettivo ...

Varsavia e Budapest: battaglia contro la solidarietà obbligatoria. Ma gli altri 25 confermano l'intesa raggiunta l'8 giugno. La premier non convince i due alleati dell'Est: "Non mi hanno deluso" ...Varsavia e Budapest contrari all'intesa raggiunta l'8 giugno sull'obbligo di solidarietà, con ricollocamenti o versamento di compensazioni. Il ...