Migranti | Meloni fallisce la mediazione con Orban e Morawiecki Dopo il danno di un accordo infelice | la beffa di difenderlo con i sovranisti

(Di venerdì 30 giugno 2023) Oltre aldi un compromesso, ladi doverlo difendere, per di più con gli alleatiche alla fine non hanno accettato. Chi l’avrebbe detto? E se solo un anno fa, in campagna elettorale, invece di gridare “blocco navale subito” Giorgiaavesse promesso “nessun obbligo di ricollocazione per gli altri Paesi europei e complicati tentativi dicon gli Stati africani”, cosa avrebbero pensato i suoi elettori? Con tutta probabilità, che si trattava di uno scherzo. Eppure, a un’estate di distanza l’orizzonte del suo governo è tutto qui, mentre gli sbarchi hanno superato quota 61 mila (al 28 giugno), più del doppio rispetto ai primi sei mesi dell’anno scorso. “Negli ultimi otto mesi l’Europa ha cambiato approccio”, ha rivendicato ...

Il tentativo della presidente del Consiglio anche su richiesta di altri leader Ue Giorgiaha tentato di mediare con i premier di Polonia e Ungheria, Mateusz Morawiecki e Viktor Orban , per arrivare a un'intesa sulle conclusioni in materia di migrazioni, ma il tentativo non è andato ...Così la premier, Giorgia, al termine del Consiglio Europeo di Bruxelles. 'Attraverso partenariati strategici si consentirebbe di affrontare l'immigrazione illegale a monte. E questa mancanza ...... minano alla base il concetto di solidarietà obbligatoria che regge il Patto sui. Gli ... La presidente del Consiglio, Giorgia, si è detta "soddisfatta" del vertice appena concluso a ...

Salta l’intesa Ue sui migranti, fallita la mediazione di Meloni con gli “amici” Ungheria e… Il Fatto Quotidiano

Il passo avanti fatto segnare dall’Unione Europea in tema di migrazioni, spesso sottolineato anche dalla premier Giorgia Meloni, diventa oggi un passo indietro per colpa di Polonia e Ungheria, il cui ..."Abbiamo assistito al dibattito sul Mes e l'onorevole Meloni, come spesso le capita, è uscita al naturale, ha perso un po' le staffe, ha fatto polemiche - ha ...