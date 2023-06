Migranti a Lampedusa | arrivate nella notte altre 252 persone

Leggi su zon

(Di venerdì 30 giugno 2023) Proseguono senza sosta gli sbarchi disono stati sette gli sbarchi, con 252, mentre giovedì, nell’arco di 24 ore, ci sono stati 46 approdi con un totale di 2.033. I barchini, tutti di 6-7 metri partiti da Sfax in Tunisia e Zuwara in Libia, sono stati soccorsi in area Sar italiana e nelle acque antistanti l’isola dalle motovedette della Guardia costiera e della Guardia di finanza. Al momento nell’hotspot dici sono 3.279, otto volte la capienza prevista di 400. Segnalati anche diversi sbarchi autonomi, in tutto circa una trentina negli ultimi due giorni. Hotspot di Contrada Imbriacola nuovamente pieno. Proseguono al contempo i ...