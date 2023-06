Michelle uccisa "per un debito da 40 euro". Per la famiglia c'è un "complice"

Fermato coetaneo: 'Non sono fidanzati' Roma, Primavalle: il cadavere nella spazzatura è della 17enneMaria Causoa coltellate. Fermato un coetaneo Insomma di quel ragazzo qualcosa non ...Secondo quanto ricostruito,Causo è statatra le 11.30 e le 15 di mercoledì 28 giugno nell'appartamento di via Giuseppe Benedetto Dusmet dove il ragazzo, figlio di migranti dello Sri ...IL DELITTO -è stataa 17 anni, con un coltello da cucina, da almeno sei fendenti. E il suo cadavere abbandonato come un rifiuto, avvolto in un sacco della spazzatura, infilato in un vecchio ...

Home » Territori » Lazio » Roma » Omicidio Michelle a Primavalle, il movente potrebbe essere un debito di pochi euro ROMA – Potrebbe esserci un debito di poche decine di euro alla base dell’omicidio d ...La vittima è stata colpita con almeno 6 fendenti inferti con un coltello da cucina. Il presunto assassino potrebbe aver assunto un mix di farmaci e droghe. La testimone: "Mi ha aiutata col passeggino ...