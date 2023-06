Michelle uccisa a coltellate a Primavalle | il killer interrogato per ore | ma il movente resta un mistero

Leggi su ilfaroonline

(Di venerdì 30 giugno 2023) Roma – Sotto torchio per ore il 17enne accusato di aver ucciso aMaria Causo, trovata morta dentro un carrello della spesa, affianco a dei cassonetti in via Stefano Borgia, adue giorni fa (leggi qui). Unrio che a quanto si apprende, è stato “analitico e approfondito”. Al momento l’accusa nei confronti del ragazzo è di omicidio volontario e lunedì comparirà davanti al gip del Tribunale dei minorenni di Roma per l’udienza di convalida dell’arresto. Accusa che potrebbe aggravarsi. Il giovane cingalese è stato rintracciato poco dopo il ritrovamento del cadavere della 17enne. La polizia ha inoltre sequestrato un coltello da cucina, che potrebbe essere l’arma del delitto. Sul corpo della vittima c’erano numerose ferite d’arma da taglio. Da una prima possibile ricostruzione è ...