Michelle Hunziker balla prima dell' evento ma viene rimproverata | la gaffe è epica | che cosa è successo

... daa Chiara Ferragni. FOTO L'estate dei vip è ufficialmente cominciata. Ecco chi ha scelto l'Italia, e su quali mete ha puntato Chiara Ferragni e Fedez si sono regalati qualche ...... daa Chiara Ferragni. FOTO L'estate dei vip è ufficialmente cominciata. Ecco chi ha scelto l'Italia, e su quali mete ha puntato Chiara Ferragni e Fedez si sono regalati qualche ...L'estate dei vip è ufficialmente cominciata. Ecco chi ha scelto l'Italia, e su quali mete ha puntato

Vip in vacanza in Italia, da Michelle Hunziker in Romagna a Chiara Ferragni in Puglia FOTO Sky Tg24

CERVINIA, 30 GIU - Diventa realtà la traversata alpina continua con impianti di risalita da Cervinia a Zermatt (Svizzera). E' stata infatti inaugurata la nuova funivia trifune in territorio elvetico t ...Michelle si è lasciata andare a delle confessioni piccanti: ecco cosa ha detto la showgirl svizzera quando ha risposto alla domanda scomoda.