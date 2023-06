Michelle Causo | eseguita l’autopsia | «Coltellate al collo | all’addome e alla schiena»

(Di venerdì 30 giugno 2023) È stata colpita con almeno sei fendenti, inferti con un coltello da cucina,Maria, la giovane uccisa in un appartamento di via Giuseppe Benedetto Dusmet nel quartiere Primavalle di Roma e il cui corpo è stato abbandonato in un sacco nero, dietro i cassonetti della spazzatura. Due giorni dopo la sua morte, è statapresso l’istituto di medicina legale del Policlinico Gemelli. I medici hanno riscontrato ferite da arma da taglio aldella ragazza. Sono inoltre stati eseguiti dei prelievi per i successivi esami tossicologici. Intanto gli inquirenti indagano sul movente dell’omicidio. Nelle ore successive al rinvenimento del corpo è stato fermato un coetaneo della ragazza, originario dello ...

Il fidanzato diMaria, la 17enne uccisa a Primavalle, a Roma, parla a La vita in diretta su Raiuno. 'Voglio far capire a tutti chi è. Mi hanno tolto tutto uccidendo lei', ...Gli investigatori continuano a lavorare per ricostruire i dettagli del cruento omicidio di, 17enne uccisa a coltellate a Primavalle . Nel frattempo diverse persone che conoscevano bene la giovane stanno rilasciando interviste alla stampa, tratteggiando la vita della ragazza. ..."Quando la madre mi ha detto che l'hanno uccisa, il mio mondo è crollato. C'erano complici Sono sicuro. Lui da solo non ce l'avrebbe fatta". Il fidanzato diMaria, la 17enne uccisa a Primavalle, a Roma, parla a La vita in diretta su Raiuno. "Voglio far capire a tutti chi è. Mi hanno tolto tutto uccidendo lei", aggiunge. "Io e ...

Nell'omicidio di Primavalle il movente potrebbe essere un debito di 30 euro. È quello che ha raccontato durante un lungo interrogatorio il ragazzo arrestato per l'assassinio di Michelle Causo. "Abbiam ...