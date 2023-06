Michel | Patto su migrazione approvato | ora si deve attuare

Dobbiamo restare calmi, ilè stato approvato e lavoreremo nella sede del trilogo per la sua definitiva messa in pratica". Lo ha detto il presidente del Consiglio Europeo Charles. .... ha specificato Charles. "La situazione migratoria alle frontiere esterne dell'Ue e all'... nel contesto dei lavori in corso sulsulla migrazione e l'asilo [] è necessario trovare consenso ...... ha spiegato. "La Polonia e l'Ungheria hanno dichiarato che, nel contesto dei lavori in corso sulsulla migrazione e l'asilo " ha proseguito il presidente del Consiglio Ue - , in linea ...

"Nel corso del Consiglio Europeo due paesi su 27, la Polonia e l'Ungheria, si sono dette contrarie sia alla sostanza che al metodo con cui si è arrivati ad approvare il Patto sulla migrazione, ovvero ...La Polonia pretendeva, in particolare, che le conclusioni rimettessero in discussione l'accordo raggiunto nel Consiglio dei ministri degli Interni dell'Ue, ...