Meteo weekend | tra sole e pioggia sul litorale

(Di venerdì 30 giugno 2023) PrevisioniItalia SITUAZIONE. Secondo le previsioni, la perturbazione giunta venerdì condizionerà il tempo del primodi luglio su molte delle nostre regioni, estendendosi dal Centro-Nord Italia a parte del Sud. Il fronte in questione sarà pilotato da una saccatura proveniente dalla Francia che sabato si scaverà sul Mediterraneo centrale e l’Italia, spostandosi domenica verso i Balcani. Prime ad uscire dagli effetti della perturbazione saranno le aree del Nordovest, dove già da sabato tornerà il. Al Nordest e sulle regioni centrali invece la giornata sarà più instabile, con rovesci e temporali che raggiungeranno anche il basso Adriatico. Domenica l’allontanamento della perturbazione verso est favorirà maggiori spaziggiati sull’Italia, anche se non mancherà una certa ...

... tutti i condizionatori e la corrente, dallo scorso, è saltata a macchia di leopardo in ... non è stato diramato lo stato di allerta e la situazione potrebbe migliorare visto le previsioni...all'insegna del maltempo che insisterà sull'Italia a partire dal Nord per poi estendersi ... Gli ultimi aggiornamenti del CentroItaliano indicano il nord Italia come la zona più colpita da ...Sarà unfrenetico per la Sprint. Anche ilsembra un po' imprevedibile quindi sicuramente ci sarà un po' di confusione. I tifosi olandesi Saranno tanti qui in Austria e a loro dico di ...

Meteo Weekend: da Venerdì crolla l’alta pressione! Sarà maltempo Meteo Giornale

Il weekend che sta per iniziare sarà caratterizzato dal maltempo soprattuto nelle regioni settentrionali: previsti violenti rovesci anche con ...La fine di giugno e il primo weekend di luglio saranno caratterizzati da una fase di maltempo a causa del transito di una perturbazione (la n.7) che investirà soprattutto le nostre regioni centro-sett ...