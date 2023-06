Meteo | pioggia e calo delle temperature Ma soltanto per qualche giorno

estremo, quali sono gli eventi più frequenti e pericolosi: dalle inondazioni alla siccità e l'...mari più caldi potrebbero avere come effetto diretto una diminuzione del vento e della, ...Ilha condizionato la prima giornata a Donington Park. LONDRA (INGHILTERRA) - Ilha condizionato la prima giornata del Round Prosecco DOC di Gran Bretagna, che vede scendere ...laa ......da diporto a motore di circa 7 metri di lunghezza con a bordo due adulti e due bambini ha richiesto soccorso a causa del forte moto ondoso e della scarsissima visibilità provocata dalla...

Meteo: WEEKEND, Passata TEMPORALESCA tra Sabato 1 e Domenica 2 Luglio; le zone interessate dalla Pioggia iLMeteo.it

La protezione civile ha diramato un bollettino di condizioni meteorologiche avverse per domani, sabato primo luglio, giornata di allerta meteo a Roma ...Meteo, un altro weekend in parte rovinato dalla pioggia. La Protezione civile ha diramato un'allerta meteo gialla a partire dalle 8 del 1 luglio e per le successive 16 ore. Poi torna ...