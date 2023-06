Meteo Campania | weekend instabile e bagnato | poi tornerà il caldo

Avremo ancora delle piogge su Nord - Est, Centro Italia e. in Sicilia invece il sole sarà ... Ildi domenica 2 luglio Domenica chiuderà il primo weekend di luglio con un deciso ...Al sud: locali temporali in arrivo, specie in. Caldo intenso in Sicilia. Domenica 2. Al nord: soleggiato al mattino, temporali nel pomeriggio. Al centro: soleggiato al mattino, temporali nel ...Piogge, temporali e grandine: è allertaper il Centro - Nord Italia con il maltempo che torna su parte della penisola. Antonio Sanò, ... Centro Italia e; in Sicilia invece il sole sarà ...

Meteo Napoli e Campania, ancora giornate di sole, ma nel fine ... Fanpage.it

In queste ore una perturbazione sta portando numerosi temporali sull’Italia, con piogge che localmente cadono anche intense e accompagnate dalla grandine. Una situazione che, sebbene attenuata, caratt ...Una intensa perturbazione sta portando una fase di instabilità diffusa, con rischio di fenomeni intensi e un sensibile calo delle temperature ...