Meteo a due velocità | da quando lo scontro spacca l' Italia

Leggi su iltempo

(Di venerdì 30 giugno 2023) Nei prossimi dieci giorni l'sarà letteralmenteta in due. Almeno dal punto di vista delle temperature. Da martedì 4 luglio, infatti, il sud del Paese sarà invaso dall'anticiclone africano che porterà caldo intenso. Questo si legge sul sitogiuliacci.it che affronta anche la situazione che si vivrà nelle regioni del centronord. Al contrario, in quelle zone prevarramnno gli effetti dei fronti atlantici che eiusciranno a raggirare le Alpi e a potare pioggia e temporali fino alle zone del centro. Tutto questo durerà per una decina di giorni quindi si arriverà, più o meno, fino alla metà di luglio.