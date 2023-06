Messaggio IT-alert | che cos’è e a cosa serve

Leggi su ilfaroonline

(Di venerdì 30 giugno 2023) Roma – IT-è un nuovo sistema di allarme pubblico che informerà la popolazione tramite i telefoni cellulari, attraverso messaggi utili in caso di gravi emergenze o catastrofi imminenti. Il sistema di allarme pubblico è gestito dalla protezione civile, attualmente è in fase di sperimentazione ma è stato già testato in Toscana dove sono stati inviati messaggi di “prova” su tutti i cellulari. IlIT-viene ricevuto da chi si trova nella zona interessata dall’emergenza e abbia un cellulare attivo. Non si tratta di un’applicazione e quindi non occorrerà scaricare nulla, infatti sfrutterà la tecnologia cell-broadcast per inviare notifiche. Basterà avere il telefono acceso e connesso alla rete per ricevere ilche, una volta arrivato, bloccherà momentaneamente le altre funzionalità del ...