Mes | nel governo vince la linea morbida di Giorgetti La maggioranza presenta sospensiva light | solo 4 mesi invece che un anno | come chiesto da Meloni e Salvini

(Di venerdì 30 giugno 2023) I gruppi dito laper non procedere all’esame” del pdl di ratifica delle modifiche al trattato istitutivo del Mes per un periodo di 4“. Lo ha annunciato in aula alla Camera il deputato di Fratelli d’Italia Andrea Di Giuseppe, unico a intervenire in discussione generale per l’intera coalizione di. “Servono maggiori approfondimenti del meccanismo del Mes vista la delicatezza dei temi trattati”, ha aggiunto Di Giuseppe. Un “calcio alla lattina” che non è esattamente ciò che aveva in mente la presidente del Consiglio Giorgiae il vicepremier Matteo, favorevoli ad un rinvio di almeno undella questione, spina nel fianco delsin dal suo ...

La maggioranza ha chiesto una sospensiva di quattro mesi sul Ddl di ratifica del. A comunicarlo,corso della discussione generale in Aula alla Camera, e' stato il deputato di Fratelli d'Italia Andrea Di Giuseppe. Si ritiene opportuno procedere con maggiori approfondimenti",...Leggi Anche, in commissione c'è la proposta di ratifica: la maggioranza fa lo struzzo e non si ...centrosinistra il Pd è dato al 20,2% , in calo di 1,1 punti, il M5s al 16,2% , in crescita di 1,...Sulla Tunisia, che figuracapitolo "relazioni istituzionali (e non in quello migrazioni, ndr) ... La partita economica, a cui sono legati ed intrecciatie Pnrr, è in programma oggi. Intanto ieri ...

Retromarcia sul Mes, solo 4 mesi di stop: dallo scontro in maggioranza esce sconfitta la linea dura di Meloni… la Repubblica

Roma, 30 giu. (Adnkronos) – “L’assenza dei deputati leghisti è la fotografia del fatto che la maggioranza non ha una posizione comune sul Mes: il Governo sta precipitando l’Italia in questa figuraccia ...I Gruppi di centrodestra hanno presentato alla Camera la questione sospensiva di non procedere all’esame del ddl di ratifica del Mes per un periodo di 4 mesi. Lo ha annunciato in Aula il deputato di F ...