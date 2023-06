Mes | nel governo vince la linea morbida di Giorgetti La maggioranza presenta sospensiva light | solo 4 mesi invece che un anno | come chiedevano Meloni e Salvini

(Di venerdì 30 giugno 2023) I gruppi dito laper non procedere all’esame” del pdl di ratifica delle modifiche al trattato istitutivo del Mes per un periodo di 4“. Lo ha annunciato in aula alla Camera il deputato di Fratelli d’Italia Andrea Di Giuseppe, unico a intervenire in discussione generale per l’intera coalizione di. “Servono maggiori approfondimenti del meccanismo del Mes vista la delicatezza dei temi trattati”, ha aggiunto Di Giuseppe. Un “calcio alla lattina” che non è esattamente ciò che aveva in mente la presidente del Consiglio Giorgiae il vicepremier Matteo, favorevoli ad un rinvio di almeno unin modo di scavallare le elezioni europee. Il rinvio con scadenza più prossima ...

Alla Camera la discussione generale sul ddl di ratifica del Mes è avvenuta senza la presenza della Lega, con la relazione illustrativa del testo ...Di Giuseppe (FdI): "Si ritiene opportuno procedere con maggiore approfondimenti del funzionamento del Mes vista la delicatezza degli argomenti trattati" ...