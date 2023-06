Mes | maggioranza presenta una sospensiva per 4 mesi invece di un anno Passa la linea soft di Giorgetti

(Di venerdì 30 giugno 2023) «I gruppi dito laper non procedere all'esame del ddl (di ratifica del Mes ndr) per un periodo di 4». Lo ha annunciato in Aula alla Camera...

"L'assenza dei deputati leghisti è la fotografia del fatto che lanon ha una posizione comune sul: il governo sta precipitando l'Italia in questa figuraccia storica " ha detto il ...La discussione generale alla Camera " Segui la diretta "L'assenza dei deputati leghisti è la fotografia del fatto che lanon ha una posizione comune sul: il governo sta precipitando l'...La Commissione Esteri della Camera ha dato il via libera al ddl di ratifica delche approda oggi in Aula per la discussione generale, ma con la dichiarata intenzione delladi rinviare poi il voto della ratifica, previsto per il 5 luglio, probabilmente a dopo la ...

Mes, in commissione c’è la proposta di ratifica: la maggioranza fa lo struzzo e non si presenta Il Fatto Quotidiano

I gruppi della maggioranza "hanno presentato alla Camera una questione sospensiva per non procedere all'esame della proposta di legge di ratifica del Meccanismo europeo di stabilità ( Mes) per un peri ...Andrea Di Giuseppe (FdI) ha presentato una richiesta di sospensiva al ddl di ratifica. Proteste dalle opposizioni ...