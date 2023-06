Mes | maggioranza chiede sospensiva di 4 mesi invece di un anno in un' aula semideserta Passa la linea soft di Giorgetti

(Di venerdì 30 giugno 2023) «I gruppi dipresentato laper non procedere all'esame del ddl (di ratifica del Mes ndr) per un periodo di 4». Lo ha annunciato inalla Camera...

da rimandare di quattro mesi, lamanda in tilt la sinistra Diversi leader hanno chiesto a Meloni di provare ad ammorbidirli, dato che è presidente dell'Ecr, il partito europeo cui ...... ovvero aqualificata, e hanno una interpretazione differente delle precedenti ... 2023 - 06 - 30 15:14:39 Meloni: supiù attenzione in Italia che in Ue 'Ilè un tema non mi viene ...... si legge nel testo della questione sospensiva del ddl di ratifica del, presentata dallaalla Camera, e riportato per prima dall'Ansa che lo ha visionato. Il testo è stato firmato dai ...

Mes, la maggioranza presenta una sospensiva di quattro mesi TGCOM

Se ne riparla tra 4 mesi, è questo il compromesso raggiunto tra le forze di maggioranza che hanno presentato alla Camera dei Deputati una richiesta di sospensiva per non procedere alla ratifica del Me ...Roma, 30 giu. (askanews) - Il Mes, il Meccanismo europeo di stabilità, tema sul quale la maggioranza ha adottato un rinvio della discussione in Parlamento sul ...