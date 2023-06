Mes | la telenovela continua | ma il finale è tutto da scrivere e i rischi sono tanti

(Di venerdì 30 giugno 2023) Vista la piega degli eventi, dovremo sorbirci ladel Mes per diverso altro tempo, forse fino a dopo le elezioni europee, perché il derby sovranista nella maggioranza ha di fatto congelato il dossier. La premier Meloni, commentando le conclusioni del vertice europeo, ha detto che il tema non le è stato posto da nessuno L'articolo proviene da Il Difforme.

