MES | è scontro con l’opposizione | centrodestra presenta sospensiva

(Di venerdì 30 giugno 2023) “I gruppi di maggioranza hannoto laper non procedere all’esame del ddl (di ratifica del Mes ndr) per un periodo di 4 mesi”. È quanto ha annunciato in Aula alla Camera Andrea Di Giuseppe di FdI, l’unico a parlare a nome della maggioranza in occasione dell’esame della proposta di legge di Ratifica ed esecuzione dell’Accordo recante modifica del Trattato che istituisce il Meccanismo europeo di stabilità, fatto a Bruxelles il 27 gennaio e l’8 febbraio 2021. “Si ritiene opportuno – ha spiegato Di Giuseppe – procedere con maggiori approfondimenti del funzionamento del Mes vista la delicatezza degli argomenti trattati”. Nessun intervento, dunque, da parte dei rapnti di Lega, Nm e di Fi. Gli azzurri, tuttavia, erano presenti in Aula con il capogruppo Paolo Barelli e il capogruppo in commissione Esteri Alessandro ...

Retromarcia sul Mes, solo 4 mesi di stop: in maggioranza esce sconfitta la linea dura di Meloni e Salvini. Ca… la Repubblica

Quattro mesi di sospensiva per il Mes e non un anno, come volevano Giorgia Meloni e Matteo Salvini. Nella maggioranza e nel governo ha vinto la linea "soft", quella del ministro draghiano ed europeist ...“I gruppi di maggioranza hanno presentato la sospensiva per non procedere all’esame del ddl (di ratifica del Mes ndr) per un periodo di 4 mesi”. È quanto ha annunciato in Aula alla Camera Andrea Di Gi ...