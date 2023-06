Mes | Della Vedova | ' Italia fa figuraccia ed esce da stanza adulti'

(Di venerdì 30 giugno 2023) Roma, 30 giu. (Adnkronos) - “L'assenza dei deputati leghisti è la fotografia del fatto che la maggioranza non ha una posizione comune sul Mes: il Governo sta precipitando l'in questastorica”. Lo ha detto il deputato di Più Europa, Benedetto, intervenendo nell'AulaCamera in discussione generale sul Mes. “Se vi fa così paura il Mes, potete benissimo ratificarlo, e poi lo boicottate con il diritto di veto. Ma sia chiaro ai cittadini che l'cosìdal novero deglinella, cioè i grandi Paesi che guidano l'Europa, Francia, Germania, Spagna, per mettersi nella posizione del ricattatore. Lasciate questo agli ungheresi di Orban e ai polacchi, che proprio stanotte sui migranti hanno ...

La maggioranza ha chiesto una sospensiva di quattro mesi sul Ddl di ratifica del. A comunicarlo, nel corsodiscussione generale in Aula alla Camera, e' stato il deputato di Fratelli d'Italia Andrea Di Giuseppe. Si ritiene opportuno procedere con maggiori approfondimenti",...... per trovare un dato più basso bisogna tornare al febbraio 2020 , subito prima dello scoppio... Leggi Anche, in commissione c'è la proposta di ratifica: la maggioranza fa lo struzzo e non si ...L'ufficialità del rinvio - a ottobre, comunque in autunno -ratifica delcomincia ad indispettire gli altri Paesi. "L'Italian game" ormai è chiaro : usare ilper alzare il prezzo ed ...

Mes, cosa succede senza la ratifica dell’Italia Gli scenari e le posizioni in Ue Corriere della Sera

Roma, 30 giu - “Fondi europei, Mes ‘sospeso’, inflazione alle stelle. Da mesi assistiamo a un imbarazzante scaricabarile del Governo. Meloni attacca l'Europa e intanto si perde la scadenza del 30/6. A ...Inflazione Eurozona: arriva finalmente il dato relativo all’intera area euro, in un momento in cui montano, e non solo in Italia, le polemiche contro la strategia della Bce di Christine Lagarde, incen ...