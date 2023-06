(Di venerdì 30 giugno 2023) Il Corriere del Mezzogiorno scrive di unper. I nerazzurri hanno preso informazioni sul portiere del Napoli, considerato un’alternativa adnel caso di passaggio al Manchester United. L’amministratore delegato, Beppe Marotta, ha parlato diieri con il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, nel corso di un incontro in cui si è discusso di diritti tv e non solo. Il Corriere del Mezzogiorno scrive: “De Laurentiis è impegnato a Milano, ha avuto vari incontri sul tema dei diritti tv. Ha parlato anche con Marotta eAusilio, l’Inter pensa anche acome possibile sostituto dise dovesse andare al Manchester United. Il Napoli nel frattempo riflette anche sul secondo portiere, si parla con ...

... fino ad Alex, campione d'Italia con le valigie in mano fino all'ultimo giorno della scorsa ... Napoli e Milano protagonisti delche riguarda i migliori difensori della stagione. Capitan ...... ma anche il Manchester United ha fatto un), ma quelle della Juventus, a quanto pare, ... Pure, Di Lorenzo, Juan Jesus, Rrahmani, Zielinski, Anguissa, Elmas e Politano sembrano destinati ..."Non ci sono offerte ufficiali, non siamo andati oltre un semplice. Siamo in attesa di capire cosa succederà". A Napoli c'è ancora incertezza sul futuro di Ospina e: "ha qualità ...

Meret, sondaggio dell'Inter per sostituire Onana (CorMez) - ilNapolista IlNapolista

Scelto ed ufficializzato l'allenatore, ora tocca ai rinnovi. Da discutere quelli di Lozano e Zielinski, con il secondo che manda ...L'edizione odierna del quotidiano Il Mattino, nello spazio riservato al calcio, si sofferma anche su Alex Meret.