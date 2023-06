Mercato portieri dell’Inter | porte girevoli e poche certezze

Leggi su 11contro11

(Di venerdì 30 giugno 2023) L’Inter, dopo una grande stagione, si appresta a modificare il volto della squadra in sede di, soprattutto per i. Le prime operazioni hanno riguardato l’attacco, con la decisione di non rinnovare Dzeko e di ingaggiare Marcus Thuram. In attesa di capire il destino di Brozovic, che sembrava certo dopo la giornata di ieri ed ora sembra nuovamente in bilico, un’altra operazione in uscita che si potrebbe concretizzare è quella di Onana. La sua cessione per 50 milioni, circa, sarebbe ossigeno puro per le casse interiste, coi nerazzurri pronti a reinvestire questo tesoretto per rinforzare la rosa. Il portiere camerunense potrebbe essere ceduto al Manchester United, dove ritroverebbe il suo allenatore ai tempi dell’Ajax Ten Hag. Il suo acquisto sembrerebbe infatti un’espressa richiesta del tecnico olandese, poiché il Manchester sembra ormai ...