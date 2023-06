Mercanti di morte | tutto quello che c’è da sapere sull’impero mercenario del gruppo Wagner

(Di venerdì 30 giugno 2023) Era l’estate del 2014 e la Russia aveva annesso la Crimea da pochi mesi. Nel Donbass ucraino era scoppiata la guerra e il Cremlino aveva bisogno di truppe per sostenere i separatisti. Così, sulle rive della Moscova, alcuni funzionari militari erano stati convocati nella sede del ministero della Difesa per incontrare Yevgeny Prigozhin, non certo uno sconosciuto. L’uomo aveva un passato da criminale, eppure era molto vicino al presidente Vladimir Putin. Il suo impero economico era cominciato nella ristorazione per poi allargarsi ad altri settori ma, fino a quel momento, l’unico legame con le forze armate riguardava una serie di appalti per le forniture alimentari destinate all’esercito e per la pulizia delle caserme. All’incontro però fece una richiesta insolita: l’oligarca chiedeva alla Difesa un’assegnazione di terre dove addestrare gruppi di “volontari” armati, non direttamente ...

'Sono numeri che evidenziano come l'assistenza allasia, per ora, probabilmente la truffa più redditizia in corso negli Stati Uniti visto che i corrieri possono portare gli antidolorifici a ...Prosegue la nota della Commissione: "La nostra profetica denuncia di ciò che la droga genera nei nostri giovani, attraverso le azioni deidinei nostri quartieri, ha portato spesso ...Perché quella da vincere non è solo la sfida, pur importante, del contrasto al traffico, la battaglia contro idi. Quella decisiva è la sfida educativa, che si colloca in un contesto ...

Nessuno parla più dei mercanti di morte - Marco D’Eramo Internazionale

Ripartire da un rinnovato patto educativo, basato su valori e ricerca di senso, per costruire una società che metta al centro l'individuo con tutta la sua umanità e complessità. Per Luciano Squillaci, ...Milano: ciclista investita e uccisa dalla persona alla guida di una betoniera in piazza Durante: è il quarto episodio dall'inizio del 2023 ...