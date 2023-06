Meloni | sondaggio-verità | fiducia in aumento dagli italiani e sostegno al no sul Mes

(Di venerdì 30 giugno 2023) La narrazione dei giornali “di opposizione” è quella di un governo spaccato, di unanervosa che sorride poco perché alle prese con tante spine, non solo europee, di un’Italia esposta a chissà quali figuracce per il “no” all’approvazione del Mes. Poi leggi i sondaggi, quelli autorevoli, e scopri che lanel premier italiano aumenta, che glivedono maggioranza e governo “granitici” e che sul Mes sei su dieci sono sulla posizione, quantomeno scettica, dell’esecutivo. Basta leggere le rilevazioni di questa mattina sulla “Stampa“, uno dei quotidiani più critici con la, che pubblica undi Euromedia Research, firmato da Alessandra Ghisleri, che tasta il polso deglitrovandoli in perfetta forma “politica”, almeno quelli che hanno votato il ...

Il tratto più evidente che "segna" i risultati del recentecondotto da Demos per Repubblica è, sicuramente, la "stabilità". Una "novità", dopo gli avvenimenti dell'ultimo decennio. Che hanno rovesciato, più volte, il profilo e gli equilibri politici ...Replicando implicitamente alla premier italiana Giorgiache si era scagliata - e non a torto ... Secondo uncondotto dalla "Confindustria" federale, oltre il 40% delle fabbriche ha ...I commenti 'Dal nostrorisulta evidente non solo che la stragrande maggioranza degli ... Sull'iniziativa si registra anche il messaggio del premier Giorgiain cui è, tra l'altro, ...

Governo, Meloni: "Non guardiamo ai sondaggi, orizzonte lungo" Adnkronos

Il tratto più evidente che “segna” i risultati del recente sondaggio condotto da Demos per Repubblica ... alle elezioni politiche del settembre 2022 si è imposto “nel nome di Giorgia Meloni”. Anche ...La strategia della maggioranza in merito al Mes è quella del rinvio, in attesa di firmarlo (che sarà inevitabile) quando ...