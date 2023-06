Meloni | non sono delusa dal no Polonia e Ungheria sui migranti

(Di venerdì 30 giugno 2023)? "Nonmai da chi difende i propri interessi nazionali. La loro posizione non riguarda la dimensione esterna che è la priorità italiana ed è l'unione modo per affrontare ...

... "Gli spoiler che cercano il minare il nostro lavorostanno centrando l'obiettivo". Continua a leggere su Tg. La7.it - Al termine del Consiglio Ue a Bruxelles , Giorgiaostenta fiducia e ..."Il Mes è un tema chemi viene posto, forsec'è la stessa attenzione che c'è nel dibattito italiano". Lo ha detto la premier Giorgiain un punto stampa dopo il vertice Ue. .Lo ha detto la premier Giorgiaal termine del Consiglio Ue dicendo si "molto soddisfatta" del vertice. "si aggrava la situazione sulla terza rata del Pnrr. Gli spoiler che cercano il ...

Meloni: Santanchè chiarirà, quel testo non è un atto politico Corriere della Sera

"Il ruolo che svolgono le api nella tutela e nella salvaguardia della biodiversità - spiega Meloni in una nota di Palazzo Cesaroni ... L'impollinazione è un processo in cui l'uomo non può intervenire ...Al Consiglio europeo i leader di Polonia e Ungheria, Mateusz Morawiecki e Viktor Orbàn, hanno contestato il nuovo Patto sull’immigrazione. La ...