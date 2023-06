Meloni e il Mes? Ecco come andrà a finire | la profezia di Bisignani

(Di venerdì 30 giugno 2023) Giorgiaanche in questo Consiglio europeo, in corso a Bruxelles, ha dimostrato "di essere un leader politico a tutto tondo, un po' di lotta è un po' di governo", afferma Luiginel corso della puntata di venerdì 30 giugno di Coffee break, il programma condotto da Andrea Pancani su La7. "Questa sua capacità di essere di lotta e di governo aiuta molto nella sua operazione politica, che poi è quella, ricordiamolo, di stravincere le elezioni europee perché quello è il suo obiettivo", spiega il giornalista e scrittore, profondo conoscitore del potere e dei palazzi. Anche il no all'accordo Ue sui migranti da parte di Orban e Morawiecki sembra giocare a favore della premier: "Può essere un fatto molto positivo perché non è più schiacciata" da Polonia e Ungheria, "ma si può ricollocare con Francia e Germania", spiega ...

...(54%), dal neo - presidente di Fi Antonio Tajani (39%) e dal capo del M5s Giuseppe Conte (38%). Più staccata Elly Schlein , che in due mesi perde cinque punti e scende al 31%. Leggi Anche, ...Leggi anche L'Europa rischia l'implosione: Il Parlamento deve smetterla di volare così basso Ecco Pnrr enon sono in agenda al Consiglio Ue ma la premierha inteso subito che questi due ...Leggi anche Giorgia: "Rischi da aumento tassi, stop polemiche su. Putin In difficoltà", che cos'è e qual è il significato politico, testo base Pd per ratifica: centrodestra non ...

Retromarcia sul Mes, solo 4 mesi di stop: dallo scontro in maggioranza esce sconfitta la linea dura di Meloni… la Repubblica

Roma, 30 giu - “Fondi europei, Mes ‘sospeso’, inflazione alle stelle. Da mesi assistiamo a un imbarazzante scaricabarile del Governo. Meloni attacca l'Europa e intanto si perde la scadenza del 30/6. A ...Roma, 30 giu. (Adnkronos) – “L’assenza dei deputati leghisti è la fotografia del fatto che la maggioranza non ha una posizione comune sul Mes: il Governo sta precipitando l’Italia in questa figuraccia ...