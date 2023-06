Meloni | Concentrarsi su dimensione esterna della migrazione impensabile fino a qualche mese fa

Laha poi insistito sul fatto che è "più utile, riteniamo, sulle cause specifiche che scatenano questa inflazione, proseguendo nelle misure di contenimento dei prezzi dell'energia ...... ha spiegato Gotor, è proprio dare la possibilità al Teatro di Roma disulla ...borghese Leggi i commenti I commenti dei lettori Video del giorno Metropolis/362 - Mes Italia - Perché...Laha poi insistito sul fatto che è 'più utile, riteniamo, sulle cause specifiche che scatenano questa inflazione, proseguendo nelle misure di contenimento dei prezzi dell'energia ...

Meloni: Concentrarsi su dimensione esterna della migrazione ... Il Sole 24 ORE

Il filmato non può essere caricato a causa di un errore nel server o nella rete o perché il formato non viene supportato.Roma, 30 giu - “Finché cerchiamo soluzioni su come gestire i migranti una volta che sono sul suolo europeo, non troveremo una soluzione. Quindi bisogna concentrarsi sulla dimensione esterna”. Così Gio ...