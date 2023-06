Matteo Renzi | il digiuno intermittente | ' Mi ha convinto Fiorello | ho perso sei chili'

In continuità anche con il programma elettorale del Pd (a guida) del 2018, la Direttiva europea, la linea del Governo Draghi e con ciò che fanno tutti i grandi Paesi Occidentali. E se ...è dimagrito sei chili grazie alla dieta del digiuno intermittente . La rivelazione del leader di Italia Viva ha suscitato grande curiosità, tanto che Bruno Vespa ha voluto approfondire la ..., in diretta a Rai 3, ha parlato dell'accordo sui migranti nella Ue saltato per colpa di Ungheria e Polonia, alleati di Giorgia Meloni. Un controsenso, per un governo che si è più volte ...

Renzi spiega i dettagli del suo digiuno intermittente: «Mi ha convinto Fiorello, ho perso 6 kg ma lo faccio a modo mio ... Open

Roma, 30 giu. (Adnkronos) – “Se continua così più che un pacchetto stiamo prendendo un pacco. Meloni sta sbagliando approccio, perché anziché preoccuparsi del futuro dell’Europa deve mettere la bandie ...Migranti, Matteo Renzi: «La Meloni è presidente dei Conservatori europei, l'accordo sull'immigrazione in Ue è stato bloccato dal governo conservatore della Polonia, insomma la guerra in casa alla Melo ...