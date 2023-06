Matteo Renzi ha perso sei chili con il digiuno intermittente | “Me l’ha consigliato Fiorello”

Di recente anche l'ex premier,, ha confessato di seguire questa dieta. A Virgilio Notizie la nutrizionista e dietista Monica Germani, direttrice del Poliambulatorio TMedical Institute di ...Lo afferma, leader di Italia Viva, ad Agorà su Rai Tre. "Avete formalmente affidato le linee e le scelte di indirizzo politico europeo all'opposizione. Abbiamo presentato al posto ...L'intervento di'Se continuano così più che un pacchetto stiamo prendendo un pacco. Meloni sta sbagliando approccio perché anziché preoccuparsi del futuro dell'Europa tiene la bandierina ...

Matteo Renzi, il digiuno intermittente: «Mi ha convinto Fiorello, ho perso sei chili» leggo.it

L'annuncio di Calenda, che spiega i punti dell'accordo. La nota congiunta siglata insieme a Schlein, Conte, Fratoianni, Bonelli e Magi. Ma il leader di Italia ...Roma, 30 giu. (LaPresse) - Matteo Renzi non firmerà la proposta sul lavoro insieme a Fratoianni Conte e Schlein come non firmerà proposte su giustizia o fisco ...