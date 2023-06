Matteo Renzi con la dieta del digiuno intermittente ho perso sei chili

(Di venerdì 30 giugno 2023)è dimagrito seigrazie alladel. La rivelazione del leader di Italia Viva ha suscitato grande curiosità, tanto che Bruno Vespa ha voluto approfondire la questione in una puntata di Porta a Porta. Il metodo adottato dal leader di Italia Viva ha scatenato grande curiosità.ha così spiegato come

Carlo Calenda annuncia il patto delle opposizioni unite sulla proposta di salario minimo a 9 euro l'ora e immediatamentesi sfila. "Tutte le opposizioni hanno raggiunto un accordo sul salario minimo. È un provvedimento equilibrato che riprende i punti fondamentali della proposta depositata dal Terzo Polo" ...Rincara la dose, leader di Italia Viva, intervenendo ad Agorà su Rai3: "Se continuano così, più che un pacchetto stiamo prendendo un pacco. Meloni sta sbagliando approccio perché anziché ..., il digiuno intermittente: 'Mi ha convinto Fiorello, ho perso sei chili' Moglie prepara il pranzo al marito: tramezzini, wurstel e formaggio. Ma la foto innocente scatena la polemica ...

Fabrizio Angelini, il medico che ha fatto perdere 6 chili a Renzi con il digiuno intermittente: «Attenti alle false promesse. Matteo si è impegnato moltissimo» Corriere della Sera

Italia Viva dice no al testo sul quale sono d'accordo tutti. E Forza Italia: "Nel Terzo polo è fratelli-coltelli" ...Il leader di Italia Viva, a Firenze per una conferenza stampa sullo stadio Franchi, ha parlato della vicenda Kata. “C'è un ex hotel in cui spariscono i bambini. Siamo Firenze o siamo una città che no ...