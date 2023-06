Massacrò il padre della ex a martellate | condannato a 23 anni

(Di venerdì 30 giugno 2023) Per la barbara uccisione adi Anselmo Campa, l’ex fidanzatofiglia Hamadi El Makkaoui è statoa 23. L’imprenditore 56enne fu trovato morto il 19 aprile 2022 nella sua casa di Grumello del Monte, in provincia di Bergamo. La sentenza è stata emessa dalla Corte...

"Ma che droga, la droga non c'entra niente con lei, probabilmente lui si era invaghito di lei", ribadiscono anche oggi dopo che ilieri aveva apertamente affermato che l'azione omicida potrebbe ...Come è noto l'Isola di Negros è stata per anni (in particolare durante la dittatura di Marcos -dell'attuale presidente Ferdinand Marcos Jr - negli anni settanta e ottanta del secolo scorso) ...Talento educato in una famiglia borghese di origine siciliana (madre orfana dimorto nel terremoto di Messina, del 1908), papà Paolo avvocato della Reale Mutua e della Federcalcio, ex gerarca ...