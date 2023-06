Maserati svela la GT2 | debutto al Fanatec GT2 European Series 2023

(Di venerdì 30 giugno 2023) MODENA - In occasione della 24 Ore di Spa,hato la sua ultima creazione da pista, la GT2. Dopo l'annuncio dello shakedown a inizio marzo, a cui sono seguiti una serie intensiva di test ...

La seconda configurazione, invece, è ispirata allaQuattroporte Royale del 1986, prodotta in soli 51 esemplari. Dunque, abbiamo la vernice esterna 'Verde Royale' (verde scuro) e la tonalità ...Per celebrare la collaborazione trae David Beckham un'esclusiva placca metallizzata è posizionata sul tunnel centrale, tra i sedili anteriori o tra i due poggiatesta. "Fuoriserie significa '...... che sfoggiò tanti anni fa il Tridente, fu la Tipo 26, che debuttò in occasione della Targa Florio, aggiudicandosi il primo posto di classe e l'ottavo posto assoluto nel 1926, con Alfierial ...

Maserati svela la GT2, debutto al Fanatec GT2 European Series ... Il Denaro

MODENA (ITALPRESS) - In occasione della 24 Ore di Spa, Maserati ha svelato la sua ultima creazione da pista, la GT2. Dopo l'annuncio ...Una Maserati Mistral 3.7 Spyder del 1966 è in vendita privata a Grancia, in Svizzera. Ad occuparsi dell'operazione ci stanno pensando gli specialisti di ...